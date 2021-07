La Gazzetta sull'importanza di Kessie: "Un muro elastico capace di segnare e non si stanca mai"

Quanto è importante Franck Kessie per il Mila? Su questo tema, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Un muro elastico capace di segnare e non si stanca mai". Diventato ormai imprescindibile per Pioli, il centrocampista ivoriano gioca praticamente sempre, è uno dei leader indiscussi del gruppo rossonero e ha chiuso l'ultima stagione con ben 14 gol segnati in tutte le competizioni.