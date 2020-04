La Giovane Italia - Desplanches, dall’Inter al Milan per ripetere la storia

I cambi di casacca sotto la Madonnina hanno storicamente sorriso ai colori rossoneri. Dalle parti di via Aldo Rossi si augurano che la storia si ripeta anche nel caso di Sebastiano Desplanches, portiere di ottima prospettiva che, con la scelta di svestire il nerazzurro per indossare la maglia del Milan, ha rappresentato uno dei casi più recenti di una tradizione spesso e volentieri propizia per le sorti del Diavolo.

Naviglio rossonero - Nato a Novara nel 2003, Desplanches è arrivato a Milano dopo gli inizi nello Sparta Novara e nel Suno, quest’ultima scuola calcio della galassia nerazzurra e attraverso la quale il ragazzo è arrivato dritto a Interello. Dopo quattro anni, però, Sebastiano ha optato per una scelta forte, passando sulla sponda rossonera del Naviglio. E al Vismara il portierino piemontese ha impiegato poco tempo per diventare uno dei punti fermi del vivaio, inserendosi nel solco di una importante tradizione di giovani numeri uno, che ha in Donnarumma un portabandiera di caratura ormai internazionale. Presenza fissa anche nei gruppi delle nazionali giovanili, dall’Under 15 fino ad arrivare all’Under 17, il classe 2003 si è preso un ruolo di primissimo piano con l’Under 17 di mister Bellinzaghi. Nonostante un 2019/20 non brillantissimo sul piano dei risultati, Desplanches si è messo in bella evidenza al netto di alcuni infortuni che lo hanno un po’ condizionato nella prima parte del campionato. Un rendimento testimoniato dai numeri stagionali: 15 reti subite in 11 gare disputare, contro le 16 al passivo nelle 8 partite che non lo hanno visto a difendere i pali dell’Under 17 rossonera.

Pronto alla sfida - In rossonero, Desplanches si è reso protagonista di una crescita costante, attesa al banco di prova del campionato Primavera a partire dalla prossima stagione. Portiere dal mancino educato, utilizzato per far partire l’azione con appoggi corti o per lunghi e precisi rilanci alla ricerca degli attaccanti, il classe 2003 eccelle nelle uscite basse, pezzo forte del suo repertorio. Rapido nelle scelte e deciso nel prendere spesso e volentieri la decisione più corretta sulla tipologia di intervento da effettuare, sta completando anche uno sviluppo fisico che gli ha permesso di riempire il suo metro e ottantasei di altezza a livello di muscolature, senza però perdere quell’agilità e elasticità che lo rendono eccellente negli spostamenti laterali. Bravo nel trasmettere sicurezza alla difesa, guidando il reparto con buona personalità, Desplanches sta costruendo le fondamenta per una carriera molto interessante, che lo metterà a breve di fronte a nuove e stimolanti sfide. I termini di paragone saranno decisamente esigenti ma, qualora Sebastiano riuscisse a rispettare le attese sul suo conto, il Milan si ritroverebbe tra le mani un altro portierino pronto a spiccare il volo.

