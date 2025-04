La Lazio condanna gli scontri pre-derby con diversi agenti rimasti feriti

(ANSA) - ROMA, 14 APR - La Lazio esprime la propria vicinanza e solidarietà agli agenti delle forze dell'ordine rimasti contusi negli scontri avvenuti fuori dallo Stadio Olimpico in occasione del derby contro la Roma. "La società condanna con assoluta fermezza le violenze e le aggressioni che hanno avuto luogo e si dissocia in modo netto e inequivocabile da ogni forma di violenza. Simili comportamenti sono inaccettabili e non rappresentano in alcun modo i valori della S.S. Lazio, né quelli del vero tifo e dello sport in generale", sottolinea il club in una nota. Una condanna ferma, quella del club biancoceleste con la società che "auspica che episodi del genere non abbiano mai più a ripetersi", conclude. (ANSA).

I fatti.

Prima dell'inizio della partita, nei pressi dello Stadio Olimpico non sono mancate le tensioni, complice una guerriglia tra le due tifoseria e i numerosi confronti con la polizia. Prima del match, ben tredici agenti sono stati feriti proprio durante questi scontri. Scene che hanno macchiato una sfida attesissima, che ha regalato spettacolo in campo.

Il derby della Capitale infatti è finito sul punteggio di 1-1: ad aprire i giochi ad inizio ripresa è stato Romagnoli, che ha mandato avanti la Lazio con un colpo di testa. La Roma però ha reagito con uno splendido gol di Soulé, che ha riportato il parziale nuovamente in parità. La Lazio quindi è rimasta al sesto posto con 56 punti, seguita proprio dalla Roma a quota 54.