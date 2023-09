La Lazio torna a vincere: 2-0 al Torino. Ora Sarri affronterà il Milan

Torna alla vittoria la Lazio, piegato 2-0 all'Olimpico il Torino con i gol di Vecino e Zaccagni.

Il primo tempo è bruttino

La Lazio viene da un momento di difficoltà, Sarri preferisce affidarsi a più certezze possibili sorprendendo però con Lazzari e Rovella. Juric vara il doppio centravanti, anche se Sanabria sta qualche metro dietro Zapata. Timida, la squadra biancocelesti subisce il miglior impatto granata sul match e le prime occasioni sono di marca ospite. Provedel rischia di ribattere sui piedi di Zapata un tiro velenoso di Vlasic ma viene graziato dal centravanti colombiano. Sono le palle da fermo a creare le insidie maggiori, vale pure sull’altro fronte, come quando Casale al 17’ manda alto. Brutte notizie per il Toro, al 25’ il leader della difesa Buongiorno si fa male all’adduttore e deve far posto al debutto in granata di Sazonov. Partita intensa ed equilibrata, piuttosto spezzettata nel finale di primo tempo: all’intervallo si arriva sullo 0-0 con l’Olimpico che inizia a rumoreggiare di fronte allo spettacolo offerto dai ragazzi di Sarri.

Ci pensano Vecino e Zaccagni

Nessuno dei due allenatori mette mano alla panchina, al rientro dagli spogliatoi gli stessi ventidue che hanno terminato il primo tempo. Una decina di minuti di ulteriore stallo, poi la riprende Vecino. Come in un classico della Serie A, l’uruguaiano toglie i compagni da una situazione fangosa con un tocco sporco sotto porta, su bella iniziativa a destra tra Felipe Anderson e Lazzari. Ribattono i granata aggrappandosi all’asse tra i due esterni Bellanova-Lazaro, quest’ultimo sfiora l’eurogol. La Lazio però trova entusiasmo dopo il gol e con esso anche il raddoppio: lo segna Zaccagni, che chiude il match virtualmente già al 75’ al termine di una discesa da velocista e grazie a un destro morbido e spietato. Il neo-entrato Castellanos per poco non entra nell’iconografia recente con una meravigliosa rovesciata, larga di poco. Il Toro non ha energie e non reagisce, se non per un rigore inizialmente assegnato da Fabbri e poi rimosso con suggerimento del VAR, la Lazio torna finalmente alla vittoria e a tenere la porta inviolata. Lo fa davanti ai propri tifosi con un bel 2-0.