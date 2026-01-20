La Lega Serie A annuncia l'intenzione di anticipare le partite prima del playoff dell'Italia

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - "La Lega cercherà di fare tutto il possibile per anticipare le partite prima del 26 marzo, quando ci sarà la gara decisiva per i playoff dei Mondiali. Anche in questo caso, però, tutto dipende dai calendari internazionali, dalla Champions League e da chi andrà avanti" Lo ha detto il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, in conferenza stampa dopo l'assemblea dei club. "L'obiettivo è mettere a disposizione di Gattuso i calciatori il prima possibile: questo è scritto a caratteri cubitali nella costruzione del calendario ma ci sono variabili che non dipendono da noi e che, di fatto, ci legano le mani", ha aggiunto.

"Le proteste sul calendario? Non so se il calendario del Napoli sia fatto male, ma il calendario in generale è una cosa difficilissima da costruire - ha proseguito Simonelli -. Spesso, quando si parla di calendario, nessuno si mette nei panni di chi lo deve fare e delle infinite variabili che entrano in gioco. Facciamo il massimo, ma questi sono i limiti oggettivi del sistema. Tutti si lamentano del calendario e, quando si lamentano tutti, vuol dire che non ci sono favoritismi per nessuno". (ANSA).