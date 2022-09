La Lega Serie A pubblica il 'Pioli is on fire' post derby: che bolgia San Siro!

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine del derby vinto per 3-2, San Siro si è infuocato ancora di più sulle note dell'ormai più che celebre "Pioli is on fire", cantato e ballato a squarciagola da tutto lo stadio e dai giocatori rossoneri in mezzo al campo. La Lega Serie A ne ha celebrato la bolgia con un post su Twitter: