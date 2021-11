La mission di Elliott: riportare il Milan ai massimi livelli

Riportare il Milan ai massimi livelli in Italia e in Europa, sistemando al tempo stesso i conti. È la missione del fondo Elliott, elogiato ieri dal presidente Paolo Scaroni. Ma non solo: come riporta Tuttosport, la proprietà rossonera, prima di vendere il club, ha altri obiettivi: garantire continuità al progetto tecnico, tornando stabilmente in Champions, valorizzare il marchio e realizzare il nuovo San Siro. “Quando hai un azionista di maggioranza come Elliott, tutto è professionale”, ha affermato Scaroni intervistato da Newest Media.