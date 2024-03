La morale di Rennes e Praga. E i quarti di Europa League sembrano da Champions

vedi letture

Il Milan si è qualificato ai quarti di finale di Europa League. Dopo il 4-2 dell'andata a San Siro, i rossoneri hanno vinto anche al ritorno contro lo Slavia Praga in casa dei cechi: 1-3 il risultato finale, per effetto delle reti nel primo tempo, successive ad un'altra espulsione tra le fila dei padroni di casa, di Pulisic, Loftus-Cheek e Leao; da segnalare il trauma contusivo subito da Mike Maignan: oggi gli esami clinici, anche se la situazione del portiere francese non sembra preoccupare più di tanto.

Così come nel primo match a San Siro, anche all'Eden Arena il Milan ha faticato ad inizio partita, subendo troppo la pressione alta e intensa dei cechi e non riuscendo a gestire bene e con serenità il gioco; poi l'espulsione ha aiutato e Leao e compagni hanno dominato, ma la chiara morale che vien fuori dal doppio confronto con Rennes e Slavia Praga (e anche dal doppio confronto da batticuore di Bayer Leverkusen-Qarabag) è che questa Europa League sia di altissimo livello a prescindere dall'avversario che si affronta.E il livello delle avversarie che si potrebbero affrontare è davvero alto: oltre al Liverpool (capolista in Premier League) e al Bayer Leverkusen (capolista in Bundesliga con 10 punti di vantaggio sul Bayern Monaco), ci saranno le altre due italiane Roma e Atalanta, il Benfica (l'anno scorso arrivata ai quarti di Champions), il Marsiglia e gli inglesi del West Ham (trionfatori nella Conference League della passata stagione). Il Milan, per valori e talento, ha la possibilità di far male e di far paura a tutte e, in più, la morale insegnata da Rennes e Slavia Praga potrà certamente aiutare.