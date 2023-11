La probabile formazione del PSG in vista della gara di Champions con il Milan

In vista del match di questa sera contro il Milan, Luis Enrique si porta dietro ancora qualche dubbio di formazione. In porta c'è sicuramente Donnarumma, mentre la difesa sarà composta da Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernandez, fratello di Theo. A centrocampo Ugarte, Zaire-Emery e uno tra Vitinha e Kang In Lee. L'ultimo ballottaggio è davanti: confermatisismi Mbappe e Dembele, mentre il posto da centravanti se lo giocano Kolo Muani e Goncalo Ramos.