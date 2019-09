La regola di Suso, senza eccezioni

Per il terzo campionato consecutivo, Suso ha sfornato un assist decisivo alla seconda giornata di campionato. Anche contro il Brescia è andata così. La serie è iniziata a fine agosto del 2017, a San Siro contro il Cagliari. La gara era iniziata da dieci minuti e, da destra, lo spagnolo ha mandato in gol Patrick Cutrone che aveva seguito con attenzione le sue intenzioni. Assist di Suso, deviazione di giustezza di Cutrone e Cragno battuto. Il primo tempo sarebbe poi finito proprio 1-0 a favore del Milan, prima del pareggio di João Pedro e della punizione vincente dello stesso Suso. Secondo giro del campionato e seconda imbeccata vincente del giocatore rientrato nel giro delle convocazioni della Nazionale spagnola.

A Napoli, nell'agosto 2018, i rossoneri sono in vantaggio 1-0 e raddoppiano all'inizio della ripresa, grazie ad un assist di Suso per Calabria. L'azione era nata sulla fascia destra, tenendo conto del fatto che in questi anni sia Suso che Calabria ma anche Kessié, hanno costruito una buonissima intesa su quella corsia. Il 2-0 rossonero non sarebbe poi durato a lungo, per via della importante rimonta del Napoli. Terzo agosto di fila e terzo assist alla seconda giornata del torneo. In questo caso a San Siro e con una serpentina dello spagnolo. Suso ha superato l'argine difensivo bresciano come già aveva fatto nei minuti precedenti e, crossando all'altezza del palo di destra, ha depositato sulla testa di Hakan Çalhanoğlu, posizionato nei pressi del palo di sinistra, la palla dell'1-0. Se contro Cagliari e Napoli ci sono poi stati sviluppi successivi nel punteggio, in Milan-Brescia non è stato così. Il gol di Çalhanoğlu su assist di Suso è stato l'unico della partita. Con la tradizione rispettata da parte di Jesus Fernandez Saez.