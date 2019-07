La Repubblica - Modric: il croato vuole restare al Real

Luka Modric è entrato nella lista dei desideri dei tifosi milanisti, ma come racconta La Repubblica sul proprio sito, come successo la scorsa estate con l'Inter anche questo sogno rischia di non concretizzarsi. Il Pallone d'Oro non ha intenzione di lasciare il Real. Il suo legame con il Presidente Florentino Perez è molto forte. Reso ancora più solido dal rinnovo di contratto firmato nei mesi scorsi fino al 2021, quando il campione croato avrà 36 anni. Nonostante l’amicizia con Boban questo sogno è destinato a rimanere tale. Adesso il Milan tornerà a concentrarsi su altri obiettivi: un difensore centrale, un centrocampista e una seconda punta.