"Tanto gioco, niente gol. Così è tornato il calcio". Questo il titolo che il quotidiano La Repubblica in edicola oggi dedica alla semifinale giocata allo Stadium. "Pareggio con il Milan, la Juve in finale di Coppa", scrive il noto giornale in prima pagina riportando una foto di Cristiano Ronaldo, deludente nel corso dei novanta minuti.