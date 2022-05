La Rivista Undici mette Tonali in copertina: "La migliore gioventù"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Esce oggi l'edizione bimestrale della Rivista Undici che ha come tema i giovani in Italia. Protagonista della copertina il centrocampista del Milan Sandro Tonali, accompaganato dal titolo: "La migliore gioventù". Nel corso di questa stagione, il numero 8 rossonero si è affermato come uno dei migliori prospetti di tutto il calcio italiano. Nel tweet con cui ha lanciato il nuovo numero, la rivista ha scritto: "Sandro Tonali è il volto del futuro".