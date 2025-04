La Roma piega l'Hellas Verona 1-0: decide Shomurodov

vedi letture

La Roma manda un segnale in chiave corsa Champions: darà battaglia fino alla fine. Giallorossi impegnati questa sera in casa contro il Verona, nel match valido per la 33^ giornata. Ranieri decide di lasciare in panchina Dovbyk, concedendo una chance dal 1' a Shomurodov con alle spalle Soulé e Baldanzi. Modulo quasi speculare da parte di Zanetti, con Bernede alle spalle di Sarr e Mosquera.

Shomurodov impiega 360 secondi per ripagare Ranieri

La decisione di Ranieri di schierare Shomurodov al posto di Dovbyk si rileva subito azzeccatissima. Siamo al 4', quando un lancio calibrato di Cristante trova sulla destra Soulé. Ingresso in area dell'ex Frosinone liberandosi con un gran numero di Valentini e palla in mezzo, che l'attaccante uzbeco spedisce in rete con une zampata da rapace d'area. Doccia gelata per il Verona, che sembrava aver approcciato al meglio la sfida. La rete del vantaggio, invece di caricare ancora di più i giallorossi, funge quasi da sedativo: al di là di un sinistro di Soulé deviato in corner da Montipò, la squadra di Ranieri non crea altre palle gol nel primo tempo. Qualcosa in più da parte dell'Hellas, insidioso un paio di volte con Mosquera e con un atteggiamento che dà l'idea di maggior determinazione rispetto agli avversari. La Roma, comunque, arriva all'intervallo avanti 1-0.

Ripresa di gestione per la Roma, Verona opaco in avanti

Il Verona mantiene un buon atteggiamento anche ad inizio ripresa, quando prova a rendersi pericoloso con Bernede e soprattutto con Mosquera. Anche la Roma torna a farsi vedere in avanti: siamo al 53', quando Koné imbuca in area per Baldanzi che va sul destro e per poco non trova la porta. Con il passare dei minuti, si esaurisce la spinta dei veneti e dall'altra parte i giallorossi aumentano la loro presenza negli ultimi metri. Al 73' Dovbyk - entrato poco prima al posto di Saelemaekers - riceve da destra da Soulé e, dopo essersi girato con un movimento da classico centravanti, conclude e manda la palla di poco al lato della porta di Montipò. Nel finale il Verona tenta qualche guizzo offensivo, ma senza successo. La Roma va dunque a -2 dal quarto posto, in attesa della sfida di lunedì sera tra Juventus e Parma. Per la squadra di Zanetti sconfitta indolore, visto l'ampio margine sulla zona retrocessione.