La rosa del Milan è adatta per il gioco di Fonseca? "Nel pre-season molto vicini a quel che voglio"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha fatto il punto della situazione tra campo e mercato:

È convinto che questa rosa sia adatta al calcio che lei ha in mente o potrebbe rivedere in qualche modo il suo gioco?

"Sì. Lo dico perché già lo abbiamo fatto. Se non lo avessimo mai fatto, potrei avere dei dubbi. Ma in pre-stagione siamo stati vicini a ciò che voglio io. Ho la stessa fiducia della prima conferenza stampa. Ho la stessa fiducia nel dire che non saranno queste due partite a far cambiare la squadra che io voglio".