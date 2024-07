La Spagna vince la maratona all'ultimo chilometro: Germania ko ai supplementari, Furie Rosse in semifinale

La Spagna vince il quarto di finale dell'Europeo 2024 contro la Germania battendo i padroni di casa tedeschi per 2-1, dopo essere passata in vantaggio con Dani Olmo, essersi fatta raggiungere all'88esimo minuto da Wirtz, e aver sferrato l'attacco decisivo al 118 supplementare, con un colpo di testa di Merino. Possibili polemiche per un rigore non concesso da Taylor alla Germania per un fallo di mano di Cucurella sempre nei tempi supplementari.

La strada delle Furie Rosse verrà scoperta stasera: la semifinale sarà tra la Spagna e una tra Francia e Portogallo, in campo tra 20 minuti.