La Stampa: "Il Milan butta via altri punti: ancora proteste con l'arbitro"

Sulle pagine de La Stampa si analizza la frenata casalinga del Milan che con l'Udinese non va oltre il pari. I rossoneri buttano via altri punti con una piccola del campionato, si legge sul quotidiano, e ancora una volta viene criticato apertamente l'arbitro, proprio come la gara con lo Spezia. La rete di Udogie è segnata con il braccia ma Guida al Var ha rivisto l'episodio più volte, ma non ha modificato la decisione visto che le immagini non consentono una conclusione sicura a favore del tocco di mano. Per la prima volta si è fatto sentire Paolo Maldini nel post partita. Il Milan non riesce più a controllare le partite come faceva prima una volta sbloccate.