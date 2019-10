La Stampa: "Maldini e la fatica di essere dirigente"

"Maldini e la fatica di essere dirigente": titola così questa mattina La Stampa che parla delle difficoltà che l'ex capitano milanista sta trovando nel ruolo di dirigente. Dopo essere stato per diversi anni fuori dal Milan, Paolo è tornato l'anno scorso nel club in cui da giocatore aveva vinto tutto, ma nel nuovo ruolo di direttore tecnico le cose, per ora, non stanno andando come sperava.