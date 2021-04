La Stampa: "Milan, jolly sprecati. Fiducia a Mandzukic per spaventare la Lazio"

In vista del match di stasera all'Olimpico di Roma, La Stampa titola così questa mattina: "Milan, jolly sprecati. Fiducia a Mandzukic per spaventare la Lazio". Dopo il passo falso contro il Sassuolo, i rossoneri devono tornare alla vittoria per tenere lontano in classifica le altre concorrenti per la Champions. Ancora out Ibrahimovic, Pioli si affida a Mandzukic contro i biancocelesti.