La Stampa - Milan, Suso caso delicato e spinoso

Gattuso è alle prese con un caso tanto spinoso quanto delicato. Il suo nome - scrive il quotidiano La Stampa - è Suso. Lo spagnolo, oltre a non essere più incisivo come nella prima parte della stagione, vive un paradosso: in questo momento di salute del Milan, lui, il trascinatore di una squadra in passato poco sicura dei propri mezzi, non riesce più ad incidere. Rino, però, è intenzionato a dargli fiducia.