La Stampa - Paquetà e il Milan al primo vero esame

Il successo più tangibile di stasera è che il pubblico del Milan è tornato a riempire il Meazza. Lo scrive stamane il quotidiano La Stampa, che aggiunge: il merito non è soltanto della sfida di cartello, ma anche di un Milan rivisto e corretto grazie al mercato di gennaio, con gli innesti di Paquetà e Piatek. L’attaccante polacco dovrebbe accomodarsi in panchina ed entrare a gara in corso, mentre il brasiliano farà il suo esordio a San Siro. Oggi, al cospetto del pubblico delle grandi occasioni, Paquetà e i rossoneri sono chiamati al primo vero esame: quello del futuro, senza Higuain. La gara segna anche il ritorno di Ancelotti e del Napoli a Milano dopo il 26 dicembre, giorno dell’Inter-Napoli dei “buu” a Koulibaly. Anche il Milan, come società, scende in campo contro il razzismo.