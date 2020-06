L'edizione odierna de La Stampa titola così questa mattina: "Pioli e il Milan, futuro in sospeso". Ieri, il tecnico rossonero, alla viglia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, ha preferito non parlare del suo futuro, spiegando di essere concentrato solo sul presente e sui traguardi che il suo Milan può ancora raggiungere in questo finale di stagione.