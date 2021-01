"Derby saloon": titola così questa mattina La Stampa in merito al match di ieri sera tra Inter e Milan, valido per i quarti di Coppa Italia. Incredibile lite tra Lukaku e Ibrahimovic a fine primo tempo, sono volate parole grosse tra i due. In campo, alla fine, a spuntarla sono i nerazzurri che hanno vinto 2-1 in rimonta.