La Stampa titola: "Il modello Yankees e LeBron: così il Milan entra nel futuro"

"Il modello Yankees e LeBron: così il Milan entra nel futuro": titola così stamattina La Stampa in merito al passaggio del club rossonero nelle mani di RedBird. Tra gli investitori che hanno aderito al progetto di Gerry Cardinale è confermato la presenza della società che controlla i New York Yankees, la quale avrà una quota di minoranza del Diavolo. Il Milan punta a diventare una media company ancora più moderna come le franchigie Nba rappresentate nella cordata da LeBron James.