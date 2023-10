La Stampa verso il campionato: "Ansia Juve per Chiesa, così rischia di saltare la sfida con il Milan"

Ansia Juve per Chiesa, così rischia di saltare la sfida contro il Milan”. È il titolo delle pagine torinesi de La Stampa che ritorna sull’infortunio dell’attaccante, costretto a saltare le sfide contro Malta e Inghilterra in Nazionale, ma che potrebbe rischiare anche di non giocare nemmeno contro il Milan, al rientro del campionato.

Vlahovic sta recuperando entro i tempi stabiliti, mentre Chiesa preoccupa. Gli esami medici hanno escluso lesioni muscolari, ma il fastidio continua e Chiesa non si allena da più di una settimana. Domani verrà sottoposto a nuove analisi al J-Medical. Allegri aspetta quindi novità dall’infermeria.