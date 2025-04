La Ternana perde alla prima senza Abate: settimana prossima il Milan Futuro

La Ternana, seconda in classifica nel girone B di Serie C, lo stesso di Milan Futuro, ha perso la seconda gara consecutiva, la prima in casa da agosto, contro il Carpi. Le Fere erano reduci dall'esonero di Ignazio Abate che al primo anno da allenatore dei professionisti aveva portato la squadra a giocarsi al promozione diretta a -5 punti dalla Virtus Entella e con lo scontro diretto ancora da giocare. Divergenze con la dirigenza, però, hanno portato all'allontanamento del tecnico, molto apprezzato da tifosi e squadra, e ora con questa sconfitta - alla prima di Liverani - la Ternana si ritrova a -8 punti a tre dalla fine. Sostanzialmente l'Entella è a un passo da festeggiare il ritorno in Serie B.

Tra l'altro domenica prossima, il 12 aprile alle 12.30, la Ternana sarà ospite del Milan Futuro a Solbiate Arno: due classifiche opposte, con i rossoneri che lottano per la salvezza, ma anche due momenti diversi. La suqadra di mister Oddo, infatti, è reduce da due vittorie consecutive contro Campobasso e Sestri Levante.

CLASSIFICA: Virtus Entella 78, Ternana 70 (-2 punti), Torres 62, Pescara 58*, Vis Pesaro 56, Pineto 55, Arezzo 55*, Rimini 49 (-2 punti), Pianese 47, Gubbio 45, Pontedera 44, Carpi 43, Perugia 43, Campobasso 39, Ascoli 39, Lucchese 33 (-6 punti), Milan Futuro 30, SPAL 30 (-3 punti), Sestri Levante 26, Legnago 25

* una partita in meno