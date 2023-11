La tripletta di Joao Mario non basta al Benfica: l'Inter rimonta, 3-3 al da Luz

L'inter di Simone Inzaghi ha pareggiato con il Benfica la sua quinta partita del girone di Champions League. Avvio shock per i nerazzurri, con l'ex Joao Mario che realizza una tripletta in 35 minuti e mette sotto l'Inter, in campo dall'inizio con molte seconde linee. La squadra di Inzaghi però non si dà per vinta e rientra prepotentemente in partita nel secondo tempo: la rimonta è firmata da Arnautovic, Frattesi e Sanchez, i cui gol decidono il 3-3 finale.

Ora l'Inter, già qualificata, si potrà giocare il primo posto nel girone contro la Real Sociedad nell'ultima partita del girone: nerazzurri e spagnoli sono in testa a pari punti (11). Per quanto riguarda le italiane, anche il Napoli era in campo oggi: gli Azzurri hanno però perso la partita contro il Real Madrid per 4-2, e dovranno conquistarsi il passaggio del turno all'ultima occasione possibile.