Landim (pres. Flamengo): "Duarte molto affidabile, è assolutamente pronto per il Milan"

Rodolfo Landim, presidente del Flamengo, è stato intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com e ha parlato di Duarte, trasferitosi dal club brasiliano al Milan: "Leo, come lo chiamiamo tutti qua a Rio de Janeiro, è un difensore ancora giovane ma già molto affidabile. È sempre stato un gran bel prospetto, per questo abbiamo deciso di puntarci nel 2014, quando ancora militavo nel Desportivo Brasil. Ha una personalità mostruosa, grande forza fisica e una buona velocità. Già pronto per il Milan? Assolutamente sì. Leo ha 23 anni e deve ancora completare quindi il suo processo di maturazione, ma il suo carattere lo aiuterà sicuramente a imporsi nella sua nuova squadra e nel suo nuovo campionato".