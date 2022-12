Lantignotti (Under 17): "Partiti con difficoltà, poi crescita costante"

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Una partenza in chiaroscuro e una chiusura di anno in grande spolvero. Si può riassumere in questo modo il cammino dell'Under 17 nel campionato di categoria. La rappresentativa del Settore Giovanile rossonero - dopo aver riscontrato qualche difficoltà di adattamento iniziale - non ne ha voluto sapere di recitare un ruolo secondario nella competizione e, con lavoro e pazienza, è riuscita a dare una sterzata al proprio percorso, portandosi ai vertici della graduatoria.

La svolta per i ragazzi di Mister Lantignotti è arrivata con la vittoria nel Derby della settima giornata di campionato. Stracittadina a cui la formazione rossonera si presentava reduce dal ko sul campo dell'Hellas Verona e con la vetta della classifica distante 8 punti. La sfida contro i nerazzurri è sempre una gara delicata, e l'avvio non era stato dei migliori: sotto di due reti al 26', i rossoneri erano riusciti a rimontare e ad imporsi sull'Inter con un poker.

Dal Derby in avanti sono arrivate 6 vittorie in 7 gare, a cui aggiungere il pari di Como (3-3), con ben 29 gol messi a referto e solamente 8 subiti nel parziale. Un andamento di prima fascia, che ha trascinato i classe 2006 al secondo posto in classifica, a pari punti con l'Hellas Verona a quota 32. In aggiunta a tutto ciò, le 46 realizzazioni totali - nel corso dei 14 incontri di campionato - corrispondono al secondo miglior attacco del raggruppamento.

In attesa di tornare in campo - appuntamento a metà gennaio con la sfida al Cittadella al PUMA House of Football - si definisce soddisfatto di questa prima metà di stagione anche Mister Lantignotti: "Siamo partiti con qualche difficoltà iniziale, ma poi c'è stata una crescita continua soprattutto a livello di qualità di gioco e di conseguenza anche di risultati. Arriviamo al giro di boa con grande soddisfazione e consapevoli di avere grandi margini di miglioramento nel prossimo anno".