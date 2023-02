Laurientè: "Cosa ricorderò del mio gol a San Siro? Il silenzio"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Armand Laurientè, attaccante del Sassuolo, autore di uno dei 5 gol segnati dai neroverdi a San Siro nell'ultimo weekend di campionato contro il Milan, ha parlato della sensazione provata dopo aver battuto Tatarusanu dagli undici metri: "Cosa ricordo? Il silenzio. Allo stadio c’era tanta gente, ma ovviamente erano tutti tifosi del Milan. Ogni volta che il Sassuolo segnava, c’era un silenzio incredibile. Mi era già capitato di realizzare un rigore in una situazione simile: al Velodrome di Marsiglia, portai in vantaggio il Lorient, ma poi perdemmo 4-1. Per fortuna questa volta è andata diversamente"