Come annunciato negli scorsi giorni, si sta sfruttando la sosta nazionali attualmente in corso per rifare il terreno di gioco di San Siro, devastato nell'ultimo mese dal clima gelido di Milano e dalla tante - troppe - partite giocate da Milan e Inter. Il collega Abdelrahman Nady ha scattato alcune foto che ritraggono i lavori in corso: