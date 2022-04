Lazio, Acerbi vicino all'addio: l'ex Milan vuole rimanere in Italia

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato dai colleghi di SportMediaset, l’addio di Francesco Acerbi alla Lazio è sempre più probabile. Con il possibile arrivo di Alessio Romagnoli nel club capitolino, l’ex Sassuolo e Milan avrebbe un ruolo di secondo piano, e per questo motivo gradirebbe essere ceduto. Acerbi vorrebbe rimanere in Italia per non perdere il giro della Nazionale.