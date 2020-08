Lazio beffata, Tare attacca Silva: "Rispetto il giocatore ma non l'uomo"

"Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l'uomo". Con questa frase pubblicata dal sito ufficiale della Lazio, il direttore sportivo Igli Tare ha commentato freddamente quanto accaduto con David Silva, finito a sorpresa alla Real Sociedad ieri dopo un lungo corteggiamento della formazione biancoceleste, che era convinta di poter chiudere l'operazione nel giro di qualche giorno.