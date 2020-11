Lazio, caso tamponi: i biancocelesti rischiano dall'ammenda fino all'esclusione dal campionato

La questione che tiene maggiormente banco in casa Lazio, senza dubbio, è quella relativa ai tamponi. Quest'oggi la Procura Federale interrogherà il direttore sanitario del club biancoceleste Ivo Pulcini. Secondo quanto riporta laa Gazzetta dello Sport le sanzioni nei confronti dei capitolini potrebbero essere queste: dall’ammenda fino all’esclusione del campionato, passando per penalizzazione e retrocessione.

La gravità dell'operato della Lazio verrà valutata "in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da Covid-19, nonché dell’accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione", quindi in base alla presenza o meno di dolo.