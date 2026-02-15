Lazio, Gila ha un dolore al ginocchio: dovrà fare degli accertamenti per capire da cosa nasce

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "La Lazio dell'ultimo mese è qualcosa di più di una squadra di metà classifica, se una squadra regge tre partite di questa intensità come quelle con Juventus, Bologna e Atalanta sta diventando una squadra. L'Atalanta è in un periodo così, anche con la Juventus ha fatto 3 tiri e 3 gol. Io sono contento della prestazione, ho visto la squadra giocare. Non possiamo uscire con delusione da questa partita. Il Rigore ci poteva stare, a volte gli episodi determinano le partite. La deviazione di Kolasinac secondo me rimette in gioco Tavares, non abbiamo avuto episodi favorevoli ma sono contento della mentalità che sta assumendo questa squadra". Sono queste le parole di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Atalanta.

Parlando dei tifosi, che ancora una volta hanno disertato l'Olimpico per protestare contro la gestione della società, Sarri ha sottolineato come "farebbe un piacere immenso se la gente tornasse allo stadio. Non mi pare che il nostro popolo sia così esigente da dire che bisogna vincere a ogni costo. Ho grande rispetto per le decisioni delle persone, se sono arrivati a questo io li rispetto. Ma se tornano sono il più contento del mondo". Infine un pensiero su Ratkov: "Non lo conoscevo, ma non credo possa fare l'esterno. Gila invece ha un dolore al ginocchio, dovrà fare degli accertamenti e capire da cosa nasce". (ANSA).