Lazio, Inzaghi: "Leiva sicuramente out, spero di avere Durmisi e Caicedo"

Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza, ha reso noto che Lucas Leiva non sarà a disposizione contro il Milan: "Abbiamo Leiva sicuramente out per il Milan e Durmisi oggi si è allenato dopo tre giorni di influenza, Caicedo ha fatto un allenamento e mezzo in squadra, spero di averli a disposizione. Per quanto riguarda Leiva sono contentissimo di averlo fatto giocare col Sassuolo, purtroppo nell'allenamento di giovedì ha avuto un problemino e gli ha procurato un po' di edema nel punto infortunato a Marsiglia quindi abbiamo deciso di non utilizzarlo domani, ma nessun rimpianto".