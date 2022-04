Lazio-Milan, 1-0 a fine primo tempo. Rigore netto non dato ai rossoneri

MilanNews.it

Un gol Immobile dopo 4' sta decidendo per ora il match tra Lazio e Milan. I rossoneri hanno provato in più occasioni a rendersi pericolosi, soprattutto grazie alle accelerazioni di Leao, ma per ora non sono riusciti ad andare in gol. Il Diavolo ha protestato anche per due episodi arbitrali: prima per la celta di Guida di ammonire e di non espellere Strakosha che ha preso il pallone con le mani fuori dall'area e poi per un fallo di mano piuttosto netto di Luis Alberto in area di rigore.