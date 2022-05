Lazio, Romagnoli resta il primo obiettivo per la difesa

MilanNews.it

La fumata bianca non c'è ancora stata, ma presto la Lazio e l'entourage di Alessio Romagnoli torneranno a parlare per provare ad arrivare ad un accordo. A riferirlo è questa mattina il Corriere di Roma che spiega che il difensore in scadenza di contratto con il Milan resta il primo obiettivo dei biancocelesti per rinforzare la difesa della prossima stagione.