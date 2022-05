Lazio-Romagnoli: trattativa che potrebbe arrivare alla svolta dopo aver superato vari intoppi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Potrebbe essersi conclusa con la conquista dello scudetto l'avventura in rossonero di Alessio Romagnoli, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno e per ora non sembrano esserci margini per il rinnovo. Anche perchè il giocatore è da tempo che sta parlando con la Lazio che lo ha individuato come primo obiettivo per rinforzare la difesa di Sarri. La trattativa tra il capitano rossonero e il club biancoceleste potrebbe arrivare alla svolta dopo aver superato vari intoppi. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.