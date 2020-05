Le 10 Sport - PSG, offerta da trenta milioni di euro per Bennacer

Secondo quanto riporta Le 10 Sport, noto quotidiano francese, oltre ad Alessio Romagnoli, il Paris Saint Germain di Leonardo avrebbe messo gli occhi anche su Iamael Bennacer. Il club di Nasser Al-Khelaïfi avrebbe già avanzato al Milan una proposta di 30 milioni di euro, proposta immediatamente rispedita al mittente dal club di via Aldo Rossi. Sempre secondo il quotidiano francese, il centrocampista algerino sarebbe estremamente tentato dalla proposta dei francesi, sa che Leonardo lo considera un giocatore di prima fascia e che lo vede come rinforzo perfetto per il centrocampo di Tuchel. Al momento il club rossonero ritiene incedibile il suo numero 4, ma non sono da escludere ulteriori tentativi da parte del club francese.