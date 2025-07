Le amichevoli in programma oggi tra le squadre di club

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli sia tra squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma della giornata di oggi:

Le partite di club in programma per oggi:

11:30 St. George Willawong (Aus)-Brisbane Roar (Aus)

13:00 Jong Sparta Rotterdam (Ned)-Telstar (Ned)

14:00 Al Sailiya (Qat)-Ittihad Kalba (Uae)

14:00 Magonza (Ger)-Crystal Palace (Eng)

15:00 Grasshoppers (Sui)-Celta Vigo (Esp)

15:30 Grazer (Aut)-Floridsdorfer AC (Aut)

15:30 Schweinfurt (Ger)-Union Berlino (Ger)

17:00 Grosuplje (Slo)-Bilje (Slo)

17:30 Monza (Ita)-Alcione Milano (Ita)

17:30 Pelister (Mkd)-PAE Egaleo (Gre)

18:00 Den Haag (Ned)-OFI Crete (Gre)

18:00 Lecco (Ita)-Lugano II (Sui)

18:00 UD Ibiza (Esp)-Al Arabi (Qat)

18:30 Sion (Sui)-Paris FC (Fra)

19:00 Breda (Ned)-Volos (Gre)

19:00 Farense (Por)-Al-Ettifaq (Sau)

19:00 Granada (Esp)-Qatar SC (Qat)

19:00 Houtvenne (Bel)-Anversa B (Bel)

19:00 Vosendorf (Aut)-Wienerberger (Aut)

19:30 Entite Manageoise (Bel)-Tubize-Braine (Bel)

19:30 Gemert (Ned)-Helmond (Ned)

19:30 Hoogstraten (Bel)-Lille United (Bel)

20:00 AFC (Ned)-USV Hercules (Ned)

20:00 Ajax (Am) (Ned)-Jong Almere City (Ned)

20:00 Atherton (Eng)-Bamber Bridge (Eng)

20:00 Barendrecht (Ned)-TEC (Ned)

20:00 Comber Rec (Nir)-Bangor FC (Nir)

20:00 De Treffers (Ned)-Arnheim (Ned)

20:00 Enfield Town (Eng)-Arsenal U21 (Eng)

20:00 Fulham U21 (Eng)-Woking (Eng)

20:00 Hardenberg (Ned)-HSC '21 (Ned)

20:00 Havant & W (Eng)-Portsmouth (Eng)

20:00 Hoek (Ned)-KRC Gent (Bel)

20:00 Katwijk (Ned)-Jong Excelsior (Ned)

20:00 Kidderminster (Eng)-Halesowen (Eng)

20:00 Oxford Utd (Eng)-Leganes (Esp)

20:00 Rijnsburgse Boys (Ned)-HFC (Ned)

20:00 SC Feyenoord (Ned)-Noordwijk (Ned)

20:00 Spakenburg (Ned)-Huizen (Ned)

20:00 Waltham Abbey (Eng)-Leyton Orient (Eng)

20:30 Bury Town (Eng)-Ipswich U21 (Eng)

20:30 C. Rangers (Nir)-Annagh (Nir)

20:30 Chiclana (Esp)-Siviglia B (Esp)

20:30 Dunston (Eng)-Darlington (Eng)

20:30 Estrela (Por)-Os Belenenses (Por)

20:30 Glenavon (Nir)-Glentoran (Nir)

20:30 Hebburn Town (Eng)-South Shields (Eng)

20:30 Hendon (Eng)-Rayners Lane (Eng)

20:30 Ipswich (Eng)-Charlton (Eng)

20:30 Maidenhead (Eng)-Eastleigh (Eng)

20:30 Matlock (Eng)-Mansfield (Eng)

20:30 Newry City (Nir)-Loughgall (Nir)

20:30 Spennymoor (Eng)-Gateshead (Eng)

20:30 Stamford (Eng)-King’s Lynn (Eng)

20:30 Wealdstone (Eng)-QPR U21 (Eng)

20:30 Wingate & Finchley (Eng)-Boreham Wood (Eng)

20:45 Altrincham (Eng)-Port Vale (Eng)

20:45 Alvechurch (Eng)-Hereford (Eng)

20:45 Armagh (Nir)-Banbridge (Nir)

20:45 Ashton Utd (Eng)-Marine (Eng)

20:45 Aveley (Eng)-Welwyn Garden (Eng)

20:45 Bedfont Sports (Eng)-Hanwell Town (Eng)

20:45 Braintree (Eng)-Colchester (Eng)

20:45 Canvey Island (Eng)-Maldon & Tiptree (Eng)

20:45 Chesham (Eng)-Billericay (Eng)

20:45 Cleethorpes (Eng)-Boston Utd (Eng)

20:45 Cliftonville (Nir)-Newington (Nir)

20:45 Corby (Eng)-Spalding United (Eng)

20:45 Dover (Eng)-Folkestone (Eng)

20:45 Dulwich Hamlet (Eng)-Eastbourne Boro (Eng)

20:45 Farnborough (Eng)-Charlton U21 (Eng)

20:45 Faversham (Eng)-Dartford (Eng)

20:45 Felixstowe & Walton (Eng)-Needham Market (Eng)

20:45 Godalming Town (Eng)-Met. Police (Eng)

20:45 Hampton & Richmond (Eng)-Hanworth (Eng)

20:45 Hemel Hempstead (Eng)-Bedford (Eng)

20:45 Herne Bay (Eng)-Welling (Eng)

20:45 Hertford (Eng)-Real Bedford (Eng)

20:45 Hull (Eng)-Sunderland (Eng)

20:45 Marsiglia (Fra)-Valencia (Esp)

20:45 Sholing (Eng)-Aldershot (Eng)

20:45 Slough (Eng)-Southend (Eng)

20:45 Solihull Moors (Eng)-Derby (Eng)

20:45 Stourbridge (Eng)-Brackley Town (Eng)

20:45 Sutton (Eng)-Millwall (Eng)

20:45 Tamworth (Eng)-Aston Villa U21 (Eng)

20:45 Telford (Eng)-Hednesford (Eng)

20:45 Tonbridge (Eng)-Lewes (Eng)

20:45 Vauxhall (Eng)-Warrington (Eng)

20:45 Weston-super-Mare (Eng)-Bristol City U21 (Eng)

20:45 Witham (Eng)-Chelmsford (Eng)