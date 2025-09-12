Le condizioni di Estupinan ed il piano di allenamento per i giocatori di rientro dal Sudamerica

Avevano destato preoccupazione le condizioni di Pervis Estupinan, che nei giorni scorsi ha saltato la partita tra Ecuador ed Argentina perché non al meglio dal punto di vista muscolare. Il terzino è rientrato regolarmente a Milanello ieri con il resto della squadra: Allegri, tolti gli infortunati Leao e Jashari, ha avuto tutti a disposizione.

Il terzino sta bene e i sudamericani rientrati ieri, come Gimenez, hanno svolto del lavoro differenziato, anche per riprendersi dal jet lag e riabituarsi al fuso orario italiano. Da oggi torneranno in gruppo con il resto della squadra.