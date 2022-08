Le felicitazioni del Milan per Adli: "Congratulazioni Yacine per la nascita della piccola Alya"

Giorno di festa in casa Adli: Yacine è diventato padre per la seconda volta e per questo motivo ieri era assente all'allenamento della squadra, avendo ottenuto una dispensa dalla società. Oggi il calciatore si è allenato regolarmente dopo la sua toccata e fuga in Francia. Questi gli auguri del Milan su Twitter: "È un giorno speciale per la famiglia Adli: congratulazioni a Yacine e alla sua dolce metà per la nascita della piccola Alya".

