Le grandi scadenze: Thauvin, dall'addio certo all'inversione a U a Marsiglia?

"È una stagione difficile per me, anche per questo. Lo immaginavo: ci poniamo tante domande quando non siamo al 100%, non è facile. Non ho idea di cosa succederà in futuro: ho sempre avuto un ottimo rapporto con Pablo Longoria e vedremo cosa accadrà. Con il nuovo assetto dirigenziale, si è tutto rimescolato. E allora perché no?". Florian Thauvin potrebbe fare inversione a U. Le parole del trequartista francese, che dovrebbe rivedere al ribasso le pretese sull'ingaggio rispetto ai 4 milioni ora percepiti, possono essere un segnale. Anzi. Ne chiede anche quattro e mezzo ma per adesso non ha trovato terreno fertile anche con eventuali pretendenti. L'arrivo di Jorge Sampaoli e la presidenza dello spagnolo Longoria sono segnali di crescita del progetto OM. E potrebbero far cambiare idea a Thauvin.

Stima rossonera Al Milan piace, non è un mistero, ma per chiarire la situazione di presente e futuro prendiamo in prestito le parole ai media francese di un decano degli agenti come Bruno Satin. "Thauvin chiede uno stipendio netto annuo compreso tra i 4 e i 4,5 milioni di euro. Nessuno gli vuole dare tutti questi soldi oggi, visto l'infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo negli scorsi mesi penalizzandolo. Florian ha grandi qualità e solo 28 anni, non dimentichiamocelo, ma in questo momento rischia di dover rinnovare col Marsiglia a cifre anche inferiori a quelle che percepisce".