Le nuove valutazioni - Rebic miglior compagno di Ibrahimovic: valutato 24 milioni di euro

In un'interessante analisi condotta da Tuttomercatoweb.com è stata analiazzato il rendimento e la conseguente valutazione di Ante Rebic. Grazie ai dati offerti dal Cies si può osservare come la valutazione di Rebic, dal 2018 al 2019, è oscillata dai 40 milioni di euro dopo il mondiale russo da protagonista fino agli attuali 24. Questa pesante perdita, in particolare, è dovuta alle ripetute panchine di inizio stagione e da una difficoltà di ambientamento risolta solo nella prima parte del 2020.