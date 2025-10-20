Le pagelle de La Gazzetta: Leao il migliore, bene anche Gimenez e Bartesaghi. Modric intramontabile
Il Milan vince in rimonta contro la Fiorentina 2 a 1 e si porta in solitaria in testa alla classifica di Serie A. I colleghi de La Gazzetta dello Sport hanno (ovviamente) premiato la grande prestazione di Rafael Leao, il migliore in campo tra i suoi, commentandola così: "Esordio dal 1’ in campionato. Non brilla da centravanti, ma da seconda punta firma una doppietta: a San Siro in A non segnava dal 25 maggio 2024".
Oramai non fa neanche più notizia, ma anche Luka Modric è stato decisivo, risultando essere ancora una volta tra i migliori in campo (voto 7,5): " Un colosso davanti alla difesa: non solo tocchi raffinati per dar ritmo alla manovra, ma anche palloni recuperati e tanta interdizione. Grande leader". Bene anche il giovane Bartesaghi (voto 7) e Santiago Gimenez (voto 7), che di astuzia si è conquistato il rigore che ha permesso al Milan di ribaltare il risultato.
Per il resto sufficienze sparse come quelle di Fofana (voto 6,5), Maignan (voto 6), Tomori (voto 6), Gabbia (voto 6), Ricci (voto 6) e Saelemaekers (voto 6). Uniche note negative Pavlovic (voto 5,5) e Athekame (voto 5,5), il peggiore in campo secondo La Gazzetta.
