Il commento del club a Milan-Fiorentina: "Col cuore, con la grinta, con la determinazione, oltre le assenze"

vedi letture

Si riporta di seguito il commento di AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Milan-Fiorentina (2-1), riportato all'interno della cronaca del match di ieri sera a San Siro:

"Col cuore, con la grinta, con la determinazione, oltre le assenze. Il campionato rossonero ricomincia con una rimonta che vale la testa della classifica: a San Siro il Milan batte la Fiorentina per 2-1 e dopo sette giornate guarda tutti dall'alto verso il basso, a +1 sul terzetto formato da Inter, Napoli e Roma. Tre punti dal peso specifico elevatissimo che portano la firma di Rafa Leão: alla prima in questa Serie A da titolare il portoghese ha ribaltato l'iniziale vantaggio firmato da Gosens, prima con un destro secco dai 25 metri e poi spiazzando de Gea dal dischetto a 4' dal 90'.

Nonostante una lunga lista di indisponibili la squadra di Allegri ha venduto carissima la pelle, non concedendo niente agli ospiti nei primi 45' e trovando la forza di rimontare il punteggio avverso, maturato grazie a uno sfortunato rimpallo in area piccola. Solo applausi per un Milan giunto al settimo risultato utile consecutivo, sottolineando l'abnegazione di due elementi come Athekame e Bartesaghi: il primo all'esordio da titolare, il secondo piacevole conferma dopo la prova di Torino. Il campionato continua e nel prossimo turno resteremo a San Siro, poiché venerdì 24 alle 20.45 ospiteremo il Pisa di Alberto Gilardino".