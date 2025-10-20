Ravezzani: "Resto fortemente convinto che quello sia rigore: qualunque sia il colore delle maglie"

Intervenuto sui propri profili social, il direttore Fabio Ravezzani ha commentato ha detto la sua sul calcio di rigore fischiato a favore del Milan a pochi minuti dal termine della partita: "Resto fortemente convinto che quello sia rigore: qualunque sia il colore delle maglie".

Tweet pubblicato in risposta ad un suo precedente, nel quale ha motivato l'OFR dell'arbitro: "I tecnici fanno una valutazione (opinabile) non sul fatto che sia fallo, ma sull’intensità. Io ribadisco che se l’attaccante mi ruba il tempo e io da dietro gli metto la mano in faccia é sempre fallo. Quello, a centrocampo, è automaticamente fallo e giallo. Quindi anche in area".