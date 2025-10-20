Ricci: "Leao e Modric spettacolari. Allegri è un grande mister"

vedi letture

Samuele Ricci ha parlato così in zona mista al termine di Milan-Fiorentina.

Siete squadra vera.

"E' stata una vittoria da squadra, siamo andati in svantaggio, magari potevamo rientrare meglio in campo nel secondo tempo. C'è stata la reazione, questo è stato l'importante".

Com'era il clima nello spogliatoio alla fine della partita?

"Eravamo molto stanchi, abbiamo festeggiato ma non c'è tanto tempo per farlo perché venerdì riprendiamo contro il Pisa. Dobbiamo tornare domani a Milanello e concentrarci sulla prossima partita".

Le parole di Gattuso sulla mancata convocazione? Uno stimolo in più?

"Fa sempre piacere essere chiamato in Nazionale. Non sono stato convocato ma ci può anche stare, ho bisogno di mettere minuti. Magari decide di convocare chi ritiene più pronto. Lavoro e lavorerò sempre per arrivare al mio obiettivo che è la Nazionale".

Doppietta di Leao, poi quanto ti fa piacere lavorare al fianco di un maestro come Modric?

"Due ragazzi spettacolari, sappiamo la loro importanza in questo gruppo. Sia in campo sia fuori. Sono molto contento per Rafa, ha vissuto un momento così così, magari anche l'infortunio. Oggi ci ha fatto vincere, sappiamo le sue qualità. Modric è un campione, speriamo continui così.

Allegri ti ha dato tanti consigli?

"Un grande mister, vuole farci stare tutti sul pezzo, sa l'importanza di ognuno".