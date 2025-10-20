Botta e risposta tra Pioli e Toni: "Ma le partite le vedete o no?"

vedi letture

Botta e risposta a DAZN tra Stefano Pioli e Luca Toni. Parte l'allenatore della Fiorentina: "Luca, ma le partite le vedete o no? Non si può ridurre tutto a 'se vinciamo siamo belli e se perdiamo siamo brutti'".

Poi aggiunge: "Non parlate di problemi nello spogliatoio che non ce ne ne sono". Luca Toni si poi difeso: "Non l'ho mai detto". E Pioli: "Vi ho sentiti prima, ma andiamo avanti".